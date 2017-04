Coupe de La Ligue weer voor PSG

Paris Saint-Germain heeft voor de zevende keer en voor het vierde jaar op rij de Coupe de la Ligue veroverd. In de finale in Lyon werd AS Monaco, dat de beker won in 2003, met 4-1 verslagen.

Julian Draxler opende al na vier minuten de score voor PSG, al stond hij wel buitenspel toen hij de bal ontving van Angel Di María. Monaco kwam langszij via Thomas Lemar, die de bal met links in de rechterbovenhoek schoot. Di María maakte er op slag van rust 2-1 van met een geplaatst schot.

PSG, tweede in de competitie, was ook na rust beter dan de koploper en Edinson Cavani onderstreepte dat krachtsverschil: eerst scoorde hij met een fraaie volley en daarna met een hard en zuiver schot.