Overlevende natuurramp Colombia: iedereen was bang

"Rond een uur of twaalf vannacht was er een zware storm en er was heel veel water. Ik kwam mijn bed uit omdat het zo heftig klonk. Het geluid van de rotsen... Iedereen was bang", vertelt een van de overlevenden van de modderstroom in de Colombiaanse stad Mocoa.

Midden in de nacht werden de inwoners door een stroom van water en modder overvallen. Volgens een andere overlevende zat de overstroming er al een tijd aan te komen, maar werden ze er toch door verrast.

De afgelopen maand is in het gebied extreem veel regen gevallen. Het was de natste maand sinds 2011.