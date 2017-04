Vrouwen FC Twente verliezen van PSV

In de laatste reguliere speelronde van de eredivisie voor vrouwen heeft FC Twente thuis verloren van PSV. In Hengelo werd 4-3 voor Eindhovenaren.

Twente begon nog wel aardig aan de wedstrijd, maar sprong slordig met kansen om. PSV daarentegen benutte elke mogelijkheid en stond bij rust al met 4-0 voor door doelpunten van Vanity Lewerissa, Lucie Akkerman en Myrthe Moorrees (2x).

Vlak na rust scoorde Jill Roord in haar honderdste competitieduel voor Twente en toen Ellen Jansen tien minuten later de 2-4 maakte, begon de thuisploeg nog in een comeback te geloven. PSV hield echter stand.