Hoe Ajax en Feyenoord zich opmaken voor de Wedstrijd van het Jaar

Ajax moet het in de Klassieker doen zonder Kasper Dolberg. De Deense spits kampt met een bovenbeenblessure. Het is de vraag wie zijn plek in het elftal overneemt. Twee weken geleden koos coach Peter Bosz in de punt van de aanval voor Bertrand Traoré, maar die overtuigde niet. Met Mateo Cassierra en de Braziliaanse aanwinst David Neres heeft Bosz nog wat aanvallers achter de hand.

Feyenoord-verdediger Jan Arie van der Heijden weet ook dat de druk bij Ajax ligt, maar dat verandert de spelopvatting van de Rotterdammers niet. "We hebben een fysiek sterke ploeg, die overrompelend kan spelen. Dat is onze kracht. Ajax mag niet het gevoel krijgen dat ze van ons kunnen winnen."