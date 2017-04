Russische dichter Jevtoesjenko overleden

De Russische dichter Jevgeni Jevtoesjenko is op 84-jarige leeftijd overleden. Met zijn politiek en maatschappelijk betrokken poëzie gold hij als een van de grootste naoorlogse dichters in de Sovjetunie.

Jevtoesjenko werd in de jaren na de dood van Sovjet-leider Stalin een belangrijke stem van de jonge generatie. Hij sprak zich uit tegen de voormalige dictator en verwierf met zijn gedichten ook bekendheid in het buitenland.

Een van zijn bekendste gedichten, Babi Jar uit 1961, gaat over de Duitse moord op ruim 30.000 Joden in de Tweede Wereldoorlog in Kiev. Tegelijkertijd waarschuwde hij in het gedicht voor antisemitische sentimenten in de Sovjetunie.

Verenigde Staten

Op het hoogtepunt van zijn roem las Jevtoesjenko zijn gedichten voor in volle stadions. Zo kwamen 200.000 mensen in 1991 naar hem luisteren toen hij poëzie voordroeg in de nasleep van de mislukte staatsgreep tegen president Gorbatsjov.

De laatste 25 jaar van zijn leven woonde Jevtoesjenko in de Verenigde Staten, waar hij lesgaf aan de universiteit van Tulsa. Hij stierf in een ziekenhuis, waar hij was opgenomen met hartklachten.

Het Kremlin heeft verslagen gereageerd op de dood van Jevtoesjenko. "Hij was een groot dichter", zegt een woordvoerder van president Poetin. "Zijn erfgoed is een belangrijk deel van de Russische cultuur."