Handballers Hurry-Up schrijven historie in Challenge Cup

De handballers van JMS/Hurry-Up hebben zich als eerste Nederlandse mannenploeg ooit geplaatst voor de halve finales van een Europees bekertoernooi.

De ploeg uit Zwartemeer was vorige week in de kwartfinales van de Challenge Cup thuis met 28-24 te sterk voor HKM Sala en won ook de return in Slowakije: 38-32.

Hurry-Up kende in Sala een uitstekende start en nam snel een voorsprong van vijf doelpunten. Bij rust waren er daar nog vier van over: 19-15.

Na de pauze hield de ploeg van trainer Martin Vlijm knap stand. Sala kwam af en toe tot op drie punten, maar meer zat er niet in. Een sprintje van 31-28 naar 36-29 brak het Slowaakse verzet.

In de halve finales is Sporting CP uit Portugal later deze maand de tegenstander.