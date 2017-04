Jong AZ promoveert naar Jupiler League

Jong AZ is zaterdagavond naar de Jupiler League gepromoveerd zonder te spelen. Concurrent De Treffers verspeelde twee punten bij Barendrecht (2-2), waardoor de ploeg van trainer Martin Haar niet meer te achterhalen is. De Treffers stond weliswaar op flinke afstand van de koploper, maar de ploeg uit Groesbeek had twee wedstrijden minder gespeeld.

Door het gelijkspel is Jong AZ zes wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen; GVVV staat op een achterstand van maar liefst twintig punten.

Dit seizoen spelen Jong Ajax, Jong PSV en Jong Utrecht al in de Jupiler League.