Gevonden lichaam Exloo is van eigenaar stokerij

Het lichaam dat deze week werd gevonden tussen de resten van een uitgebrande stokerij in Exloo is van de eigenaar. De Drentse politie heeft dat bekendgemaakt. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd.

In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in de woonboerderij waar de distilleerderij was gevestigd. Er waren vier brandhaarden, wat doet vermoeden dat de brand was aangestoken.

Donderdag overdag werd een lichaam gevonden tussen de woonboerderij en twee schuren. Toen werd al gedacht dat het ging om de 53-jarige bewoner, die er met zijn vrouw de stokerij runde.

De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Het pand stamde uit de achttiende eeuw en was het oudste van Exloo. Het echtpaar begon het distilleerbedrijf er twee jaar geleden, maar had het inmiddels te koop gezet.