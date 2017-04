Colombianen 's nachts overvallen door overstroming: meer dan 100 doden

In Colombia zijn meer dan honderd mensen omgekomen nadat een rivier door hevige regenval buiten zijn oevers was getreden. De overstroming was midden in de nacht en mensen werden in hun slaap door een stroom van water en modder overvallen.

President Santos spreekt over 112 doden. Volgens regionale media zijn er zo'n 180 mensen gewond geraakt en worden nog eens 200 mensen vermist.

In de zuidelijke stad Mocoa, die praktisch aan de rivier ligt, is de schade groot. Huizen liggen compleet in puin en twee bruggen zijn ingestort. De hele nacht is gezocht naar overlevenden.