De Coentunnel bij Amsterdam is vanmiddag in zuidelijke richting even afgesloten geweest na een ongeluk van een auto met aanhanger. Door het ongeluk stond het verkeer ook op de A8 en de A10 Noord stil en ook in de tunnel stond het muurvast.

Enkele automobilisten probeerden door de berm naar de wisselbuis rijden om de file te vermijden, zo was te zien op beelden van de Verkeersinformatiedienst.

De politie waarschuwde dat dit ten strengste verboden is en dat het levensgevaarlijk is.