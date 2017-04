Ook Australië controleert extra op vluchten uit Midden-Oosten

Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaat ook Australië passagiers op vluchten uit een aantal islamitische landen extra controleren, om terroristen te weren.

De Australische minister van Transport Darren Chester zegt dat de extra veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn op vluchten vanuit de steden Doha in Qatar, en Abu Dhabi en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

Daardoor worden de maatschappijen Etihad, Emirates en Qatar Airways uit het Midden-Oosten getroffen, maar ook de Australische maatschappij Qantas.

Bommen

De Amerikanen en Britten hebben al veiligheidsmaatregelen ingevoerd voor reizigers uit verschillende steden in landen waar veel moslims wonen, zoals Turkije, Egypte en Saudi-Arabië. Passagiers mogen geen laptops en andere grotere elektronische apparatuur meenemen in de cabine omdat er bommen in zouden kunnen zitten.

Zo ver gaan de Australische autoriteiten niet. Elektronische apparatuur blijft toegestaan in de cabines, maar de apparatuur wordt wel steekproefsgewijs extra gecontroleerd op explosieven. Ook andere bagage wordt extra gecontroleerd.

De luchtvaartbranche heeft kritiek geuit op de Amerikaanse en Britse maatregelen, omdat ze niet effectief zouden zijn in de strijd tegen terrorisme.

Ook denken deskundigen dat er eigenlijk iets anders achter zit: landen zouden het goedkope luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten lastig willen maken, om vliegmaatschappijen uit eigen land te helpen.