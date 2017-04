Van Asten en Van der Vleuten tiende bij WB-finale

Springruiter Leopold van Asten heeft zijn goede start in de WB-finale in Omaha geen passend vervolg gegeven. Hij werd met Zidane na twee springfouten negentiende op het tweede onderdeel en zakte van de vijfde naar de tiende plaats.

Die plaats deelt hij met Maikel van der Vleuten, die met Verdi net de barrage miste door niet binnen de tijdslimiet te blijven. Hij werd zevende.

McLain Ward was net als op het eerste onderdeel een klasse apart. De Amerikaan bleef op het lange en zware parcours met Azur wederom foutloos en was in de barrage ook nog eens ruim sneller dan zijn vijf concurrenten. Ward voert met nul strafpunten het klassement aan.