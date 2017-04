PVV wil in 2018 ook meedoen in Urk en Twentse gemeenten

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wil de PVV ook in Urk en de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand meedoen. De PVV zit nu alleen in Almere en Den Haag in de gemeenteraad.

In december zei partijleider Wilders dat de PVV in 2018 in zoveel mogelijk gemeenten wil meedoen. Hij zei toen te koersen op vijf à tien gemeenten per provincie.

Op Twitter laat Wilders weten dat de PVV raadsleden zoekt voor onder meer Urk.

In Almelo werd de PVV op 15 maart de grootste partij met 18 procent van de stemmen. In Enschede en Twenterand werd het de tweede partij, Urk de vierde partij, na de SGP, het CDA en de ChristenUnie.