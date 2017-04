Van der Heijden wil Ajax 'bij de strot pakken'

Het besef is er, de voorsprong is er en de vorm is er. Feyenoord wil zondag (14.30 uur) in de Klassieker tegen Ajax maar een ding: de beslissende tik uitdelen. "Als we winnen, pakken we een voorsprong die we niet meer uit handen mogen geven." Was getekend: Feyenoord-verdediger Jan Arie van der Heijden (29).

Natuurlijk weet ook Van der Heijden dat de druk bij Ajax ligt. Dat verandert niets aan de spelopvatting van Feyenoord. "We moeten van onze eigen kracht uitgaan. We zullen in de duels moeten komen. We hebben een fysiek sterke ploeg, die overrompelend kan spelen. Dat is onze kracht. Ajax mag niet het gevoel krijgen dat ze van ons kunnen winnen."

Bij de strot pakken

Feyenoord wint zelden in de Arena van Ajax. Zou dat te maken kunnen hebben met het technische spel van Ajax? Van der Heijden: "Thuis waren we de bovenliggende partij. We hadden toen drie punten verdiend, maar die haalden we niet."

De 1-1 in De Kuip toonde aan dat Feyenoord niets minder is dan Ajax. "Dit seizoen hebben we bewezen dat we zulk soort ploegen bij de strot kunnen pakken, dat zullen we zondag weer proberen."