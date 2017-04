Westbrook blijft op koers voor triple-double-record

Russell Westbrook is weer een stapje dichter bij het triple-double-record van Oscar Robertson. De sterspeler van Oklahoma City Thunder was in het duel met San Antonio Spurs met 32 punten,15 rebounds en 12 assists goed voor zijn 39ste triple-double dit seizoen.

Robertson liet er 55 jaar geleden 41 noteren in het reguliere seizoen. Om het record te verbeteren heeft Westbrook nog zeven duels te gaan.

Genoeg voor de zege was de prestatie niet. De Spurs kwamen in de slotminuut voor het eerst op voorsprong en wonnen met 100-95.