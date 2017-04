De koning kwam, de majesteit verdween

Eigen stijl

Aan dit lijstje kan de Max-factor, de onverkort grote populariteit van koningin Máxima en beider pogingen om in tijden van verdeeldheid en polarisatie een ‘samenbindende’ rol te spelen, worden toegevoegd.

Los van wat pijnlijke incidenten rond de kosten van de monarchie en kritiek op de luxe levensstijl van het koningspaar, lijkt het Willem-Alexander gelukt met een geheel eigen stijl succesvol in de voetsporen van zijn moeder te treden. Het in onbruik raken van de betiteling ‘de majesteit’ is hiervan een illustratie.

Zo rond 2010, in de nadagen van het 33-jarig koningschap van Beatrix, raakte die in zwang. Overigens alleen in het spraakgebruik, niet in officiële stukken en toespraken. Een nieuwe generatie politici, niet gebukt onder autoriteitenvrees, had het meer en meer over ‘de majesteit' als ze over koningin Beatrix spraken. Zelfs premier Rutte deed het.