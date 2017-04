Terug van weggeweest: De Muur in Vlaanderen

"Een trauma voor onze bevolking. Het is gedaan. Voorbij." Zo klonk het toen De Muur van Geraardsbergen in 2012 uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen werd gehaald.

Op de dag van de koers lag er een condoleanceregister klaar. Daarnaast lag er een levensgroot kruis.

Vijf jaar moesten de inwoners van Geraardsbergen het tijdens de Ronde van Vlaanderen doen zonder de door hen zo geliefde muur. Nu is het allemaal anders, want dit weekend is De Muur terug in het parcours.