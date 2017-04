Federer verslaat Kyrgios in spektakelstuk met drie tiebreaks

Prachtig gevecht

Daardoor ontstond een prachtig gevecht, met heerlijke rally's: passeerslagen door de benen werden afgewisseld met oogstrelende slagen. Federer miste in de tweede tiebreak nog twee matchpoints, maar sloeg een uur later wel toe.

Beide spelers werden slechts één keer gebroken. In totaal werden er liefst 270 punten gespeeld: Federer won er 140.

Twee keer winst Federer

Federer won dit jaar al twee keer van Nadal, die in de halve finales vrij eenvoudig Fognini de baas was. In totaal is de tussenstand 23-13 in het voordeel van Nadal.