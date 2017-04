De sport van zaterdag bij de NOS

Nog een dag te gaan tot de Klassieker in de Amsterdam Arena. Uiteraard volgen we de trainingen in de Arena en in De Kuip op de voet. Beelden zijn te zien op Facebook en in het Sportjournaal van 18.50 uur.

Daarvoor zijn we op NPO 1 al bij je met de WK kunstrijden in Helsinki. Vanaf 15.40 uur kan je kijken naar de vrije kür bij de mannen. Verder is er ook aandacht voor de wereldbekerfinale paardensport (springen) in Omaha.