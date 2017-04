Gifwolk Vlaanderen opgelost, maar bewoners mogen nog niet naar huis

Het wegpompen van het ontsnapte giftige salpeterzuur bij een mestverwerkingsbedrijf in West-Vlaanderen gaat moeilijker dan verwacht. De tank met zuur is nog niet helemaal leeg, maar het weinige gas dat nu nog vrijkomt, kan geen kwaad.

Burgemeester Bart Halewyck van het dorp Gistel zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de geëvacueerde bewoners van twee dorpen voorlopig toch niet naar huis mogen. "Veiligheid gaat boven alles. Het is heel gevaarlijk werk en we willen geen slachtoffers bij de hulpverlening", zei Halewyck.

Meer dan duizend mensen sliepen vannacht niet thuis, omdat de grote giftige gele wolk niet verdreven kon worden. Ze werden opgevangen in een nabijgelegen sporthal.

Gifwolk nu weg

Vannacht is de gifwolk wel opgelost, maar het leegmaken van de tank met salpeterzuur gaat door. "Zodra de tank met salpeterzuur helemaal leeg is, gaan we metingen doen om te kijken of alles veilig is. Pas dan kunnen de bewoners terug", zegt de burgemeester.

Bij de metingen zal gekeken worden of het drinkwater schoon is en wat de gevolgen zijn voor dieren en gewassen.

Drinkwater

Ook worden nog metingen gedaan om te kijken of het drinkwater schoon is en wordt onderzocht wat de gevolgen voor dieren en gewassen zijn.

De gele gifwolk kwam vrij door een scheur in een tank van een mestverwerkingsbedrijf. De tank van 25.000 liter was ongeveer voor 60 procent gevuld.