Betogers stichten brand in parlement Paraguay

Demonstranten in Asuncion, de hoofdstad van Paraguay hebben het parlementsgebouw bestormd en er brand gesticht. Ze zijn woedend over een geheime stemming van de senaat over een grondwetswijziging, waarin werd besloten dat president Cartes zich volgend jaar herkiesbaar mag stellen.

Die stemming was in een afgesloten achterkamertje en niet in de plenaire zaal van de senaat. 25 van de 45 senatoren stemden voor de maatregel, die volgens critici de democratie in het Zuid-Amerikaanse land ondermijnt en de deur open zet voor een dictatuur.

Traangas

Er waren in de loop van de dag al demonstraties bij het parlement en dat leidde tot hevige rellen. De politie zette waterkanonnen en rubberkogels in tegen de betogers. Toen die aanstalten maakten het gebouw te bestormen gebruikte de oproerpolitie traangas. Maar de demonstranten slaagden er dus toch in het parlement te bereiken, waar ze meubels en documenten in brand staken. De brandweer kon het vuur snel blussen.

De omstreden grondwetswijziging moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, waar de regerende Coloradopartij de meerderheid heeft. Dat lijkt zaterdag dus te gaan gebeuren en daarmee zou de weg vrij zijn voor Cartes om zich opnieuw kandidaat te stellen bij de verkiezingen.

De zakenman, die rijk werd met de productie van frisdrank en sigaretten, werd in 2013 gekozen voor een termijn van vijf jaar. Volgens de huidige regels kunnen presidenten in Paraguay maar voor een termijn worden gekozen.