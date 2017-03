Druk op Oekraïne om Rusland toch toe te laten tot Songfestival

De Europese omroeporganisatie EBU zet Oekraïne stevig onder druk om Rusland alsnog toe te laten tot het Eurovisie Songfestival in Kiev. De Russische zangeres Julia Samojlova heeft een inreisverbod gekregen omdat ze op de Krim heeft opgetreden nadat die was geannexeerd door Rusland.

Vorige week werd een tussenoplossing geopperd: Samojlova kon via een satellietverbinding meedoen. De halve finales zijn op 9 en 11 mei en de finale is op zaterdag 13 mei.

Rusland weigert echter mee te doen via een satellietverbinding. De EBU, de belangrijkste organisator van het festival, wijst de Oekraïense regering er nu op dat de boycot negatieve gevolgen heeft voor "de internationale reputatie van Oekraïne als moderne en democratische Europese natie".

Op het spel

Na de dringende vraag aan de regering om in de kwestie te grijpen, voegt de EBU het dreigement toe dat deelname van Oekraïne zelf aan het Songfestival in de toekomst op het spel staat.

De EBU zegt dat verschillende omroepen in Europa kwaad zijn over de boycot, die uniek is in de geschiedenis van het Songfestival.

Julia Samojlova, een 27-jarige zangeres in een rolstoel, zong in 2015 op de geannexeerde Krim. De geheime dienst van Oekraïne constateerde dat ze vanuit Rusland naar de Krim was gereisd en dat is in Oekraïne strafbaar. Ze wil aan het Songfestival meedoen met het nummer Flame is burning.

Een reactie op de brief van de EBU aan de Oekraïense regering is er nog niet.