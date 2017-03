Beruchte eilandgevangenis Rikers Island gaat dicht

De laatste jaren raakte de gevangenis steeds vaker in opspraak vanwege misbruik en verwaarlozing van gevangenen. Dat leidde tot tal van onderzoeken en maatregelen tegen de gevangenis en de stad New York.

Zo kwam er in 2014 een ex-marinier om het leven doordat het ondraaglijk heet was in zijn cel. Hij had daar steeds over geklaagd, maar de cipiers hadden er geen aandacht aan besteed. Een geesteszieke man werd zeven dagen lang alleen in een cel opgesloten. Hij bleek zijn geslachtsdelen toegetakeld te hebben en overleefde het uiteindelijk niet.

Kalief Browder

Een oud-gevangene, Kalief Browder, pleegde in 2015 zelfmoord als gevolg van zijn opsluiting in Rikers Island. Browder werd in 2010 op 16-jarige leeftijd gearresteerd voor een misdaad die hij niet had gepleegd. Hij werd beschuldigd van het stelen van een rugzak.

Omdat zijn familie geen geld had voor zijn borgtocht werd hij opgesloten in Rikers Island. Hij bracht daar ongeveer 800 dagen in eenzame opsluiting door. In 2013 werd hij vrijgelaten en twee jaar later pleegde hij zelfmoord.