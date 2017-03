Britten boos over EU-plan over Gibraltar

Britse parlementariërs zijn boos over het plan van de Europese Unie voor het Britse schiereiland Gibraltar na de brexit. De EU wil dat de Spaanse en Britse regering het eens worden over de toekomst van de Britse kolonie die grenst aan Spanje. Dat land wil Gibraltar terug.

Komt er geen deal, dan zullen alle Brits-Europese akkoorden die in de toekomst worden gesloten, niet automatisch gelden voor Gibraltar. Dat staat in een document over de onderhandelingsstrategie van de EU over de brexit.

'Onaanvaardbaar'

De Britten vinden dat de EU daarmee de kant van Spanje kiest. Britse media spreken van een Spaans veto over Gibraltar.

De krant The Telegraph schrijft dat Britse regeringsfunctionarissen overvallen zijn door de keuze waarvoor de EU hen stelt. Een van hen noemt het plan volstrekt onaanvaardbaar. Een parlementslid zegt dat elk verdrag voor de hele Britse familie moet gelden, dus ook voor Gibraltar. "We laten Spanje niet de baas spelen over ons."

Ruim 300 jaar geleden veroverde Groot-Brittannië Gibraltar op Spanje. Sindsdien liggen de twee landen geregeld met elkaar in de clinch over het schiereiland.