Nadal via Fognini naar finale Miami

Rafael Nadal (5) heeft voor de vijfde keer de finale van het masterstoernooi in Miami bereikt. De Spanjaard versloeg de Italiaan Fabio Fognini in een matige wedstrijd met 6-1 en 7-5. Fognini, die drie van de zeven duels met Nadal had gewonnen, bakte er in de eerste set weinig van. Hij sleepte slechts 12 punten binnen en grossierde in afzwaaiers.

Omdat Nadal in de tweede set een hele reeks kansen liet liggen, kon Fognini zijn verblijf nog wat rekken. Bij 5-5 produceerde Fognini een mislukt dropshot en een dubbele fout. Daardoor kon de Spanjaard alsnog de break pakken en serveerde hij vervolgens de wedstrijd uit.

Nadal, die het toernooi nog nooit won, neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel van Roger Federer (Zwi,4) met Nick Kyrgios (Aus,12).