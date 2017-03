Brons voor judoka Bergstra in Georgië

Margriet Bergstra is bij de grand prix judo in Tbilisi derde geworden in de klasse tot 57 kg. In de strijd om het brons versloeg ze de Mongoolse Khulan Tseregbaatar met twee keer waza-ari.

Bergstra was eerder op de dag al de baas over Salome Abashidze en Ivelina Ilijeva. Ook in halve finale ging het lang goed. Ze stond met nog 1 minuut 20 te gaan voor met een waza-ari, maar haar tegenstander Irina Zabloedina sloeg na een korte onderbreking alsnog toe met twee keer een waza-ari.

In Tbilisi waren Tornike Tsjakadoea (-60 kg) en Kim Akker (-48) minder succesvol. Beide judoka's verloren in de eerste ronde op waza-ari.