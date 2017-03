Belgische dorpen ontruimd vanwege wolk salpeterzuur

In West-Vlaanderen zijn twee dorpen ontruimd omdat er een wolk salpeterzuur is vrijgekomen. In totaal zijn bijna duizend mensen geëvacueerd. Het salpeterzuur kwam vrij toen een opslagtank van een mestverwerkingsbedrijf in Zevekote scheurde. De hulpdiensten krijgen het lek vooralsnog niet gedicht.

"Daarnaast speelt de wind ons parten", vertelt de burgemeester van Gistel, de gemeente waarvan Zevekote deel uitmaakt. Het andere ontruimde dorp, Sint-Pieters-Kapelle, hoort bij de kustgemeente Middelkerke. Doordat de wind is gedraaid, is de gevarenzone groter geworden. De brandweer krijgt steun van korpsen uit andere plaatsen, maar veel kunnen ze niet uitrichten.

De inwoners van Zevekote kunnen vannacht nog niet terug naar huis. Zij zijn opgevangen in een sporthal in Gistel, waar ze eten en drinken krijgen.

Rampenplan

Er zijn deskundigen opgeroepen en een gespecialiseerd bedrijf probeert het lek te dichten. Volgens de VRT was het een tank voor zo'n 25.000 liter, die voor 60 procent was gevuld.

Er hangen helikopters boven het geëvacueerde gebied en er zijn uit voorzorg veel ambulances naar Zevekote geroepen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De burgemeester maakt alleen melding van een paar agenten met geïrriteerde luchtwegen.

Een gebied van een kilometer rond het bedrijf is afgesloten. Er is een provinciaal rampenplan in werking gesteld.