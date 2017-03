Jarenlange celstraf voor spin in kinderpornoweb

Een 38-jarige man uit Hoek van Holland is veroordeeld tot vier jaar en zeven maanden cel voor het bezitten en verspreiden van foto’s en films met kinderporno. De man had volgens het Openbaar Ministerie ongeveer 40.000 afbeeldingen in zijn bezit waarop kinderen werden misbruikt.

De man had een voorkeur voor meisjes onder de 12 en afbeeldingen van gewelddadig seksueel misbruik van zeer jonge baby’s en peuters. De straf is overeenkomstig de eis, schrijft RTV Rijnmond.

De veroordeelde zou ook een hoofdrol hebben gespeeld binnen een kinderpornonetwerk op internet, tien jaar lang. Het ging volgens justitie om een forum waar pedofielen hun misbruikfoto's deelden. De 38-jarige man was beheerder van de groep en gaf andere gebruikers adviezen.