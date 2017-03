Geen compensatie buiten bevingsgebied Groningen

Geen van de schade woningen die net buiten het aardbevingsgebied in Groningen liggen, is veroorzaakt door die aardbevingen. Dat is de conclusie van het Centrum Veilig Wonen, die de aardbevingsschade afhandelt. Het betekent dat deze bewoners niet worden gecompenseerd voor de schade aan hun huizen.

Inspecteurs onderzochten 34.000 schades bij ruim 1600 panden. Daarbij is iedere ruimte uitgebreid bekeken, binnen en buiten. Niet alleen is er een visuele inspectie gedaan, er is ook andere informatie is bij het onderzoek betrokken, zoals omgevingsinformatie.

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Voor hen worden nog vijf inloopavonden georganiseerd om de resultaten toe te lichten.

NAM

Op de manier van schade-afhandeling is veel kritiek. Vooral het feit dat de NAM verantwoordelijk is voor de gaswinning, maar ook voor de afhandeling van de aardbevingsschade, stuit veel burgers en de politiek tegen de borst. Vanmorgen werd duidelijk dat de NAM zich terugtrekt uit dit proces. Er komt een nieuwe manier van schade afhandelen.

Volgens Nationaal Coördinator Hans Alders geldt dat nieuwe protocol voor alle schades die sinds vanmiddag 12.00 uur zijn aangemeld. Alle oude schades blijven onder de oude regeling vallen.