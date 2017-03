Klassieker is bekroning voor 'juiste keus' van Onana en Jones

Jones beseft maar al te goed dat de titel voor Feyenoord nog niet binnen is. "Het kan bij iedereen op het laatste moment misgaan. Kijk maar naar vorig seizoen. Je hebt de titel pas als je de schaal in je handen hebt. Zo staan wij erin: wij hebben nog niks gewonnen. We hadden 'm niet toen we in de winter eerste stonden en we hebben 'm nog niet. De strijd duurt langer."

Onana sluit vol vertrouwen af. "Ik weet dat we gaan winnen. Thuis zijn we heel sterk. Het is voor zowel Ajax als Feyenoord een cruciale wedstrijd. Ik geloof erin. Honderd procent. Het wordt niet makkelijk, maar wij gaan winnen."