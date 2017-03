Nederlanders opgepakt bij internationale actie tegen zwartspaarders

Het Openbaar Ministerie en de FIOD hebben de namen en gegevens van duizenden zwartspaarders in handen gekregen. De financiële opsporingsdienst heeft gisteren in vier plaatsen huiszoekingen gedaan en twee mensen aangehouden. De komende tijd volgen meer acties, waarschuwt justitie.

Het OM en de FIOD doen concreet onderzoek naar enkele tientallen Nederlanders die worden verdacht van belastingfraude en witwassen. Ze zouden "vele miljoenen euro's" hebben gestald bij een bank in Zwitserland. De naam van die bank is niet bekendgemaakt.

Bij de acties in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en de gemeente Venlo is beslag gelegd op bankrekeningen, vastgoed, een luxe auto, schilderijen, juwelen en een goudstaaf. Bij zowel de verdachten als bij de betrokken bank is administratie in beslag genomen.

Australië

Volgens het Openbaar Ministerie waren er gelijktijdig acties in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië. De Australische autoriteiten zeggen dat ze 340 mensen op het spoor zijn die zouden hebben geholpen bij belastingontduiking.

Justitie zegt dat structureel informatie wordt uitgewisseld met opsporingsdiensten in andere landen. "Daardoor is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen, in beeld te krijgen", zegt het OM in een persbericht.