Astronaute verliest dekzeil tijdens recordruimtewandeling

Tijdens dit uitstapje moest Whitson samen met haar collega Shane Kimbrough dekzeilen plaatsen om het internationale ruimtestation te beschermen tegen kleine stukjes ruimtepuin. Doordat een onderdeel van het ruimtestation was verplaatst, bleek een deel van de romp bloot te liggen.

Halverwege de operatie ontdekte Whitson dat een dekzeil dat ze had meegebracht, was weggedreven. Op camera's was te zien dat het pakketje steeds verder bij het ISS vandaan zweefde.

Het gebeurt wel vaker dat astronauten voorwerpen kwijtraken tijdens ruimtewandelingen, maar meestal gaat het dan om schroefjes of gereedschap, niet om grote stukken als dit. Het zeil is 8 kilo zwaar en uitgevouwen 1 vierkante meter groot. De laatste keer dat zoiets omvangrijks kwijtraakte in de ruimte, was in 2008 toen een gereedschapsbuidel verloren ging.

Provisorisch ruimteschild

Terwijl Whitson en Kimbrough doorgingen met het plaatsen van drie andere zeilen, bedacht de vluchtleiding een oplossing: het scherm dat ze net hadden weggehaald van de plek waar het nieuwe onderdeel was geplaatst, zou als provisorisch ruimteschild kunnen dienen. "Jullie hebben razendsnel een fantastisch plan bedacht", oordeelde Whitson.

De vluchtleiding weet nog niet hoe het dekzeil los heeft kunnen raken. "We hebben ons eerst op de ruimtewandeling gericht en gaan daarna evalueren", laat een NASA-woordvoerder weten.

Het drijvend dekzeil zal in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat het op 400 kilometer boven de aarde tegen het ISS of andere ruimtevaartuigen botst. Uiteindelijk zal het terugkomen in de dampkring en verbranden.