President Zuid-Afrika ontslaat groot deel van zijn ministers

President Jacob Zuma van Zuid-Afrika heeft negen van zijn 35 ministers ontslagen. Onder hen is minister van Financiën Pravin Gordhan, die door investeerders werd geroemd vanwege zijn stabiele beleid. Ook zijn nog eens zes staatssecretarissen weggestuurd.

"Je zou kunnen zeggen dat dit een coup is tegen zijn eigen kabinet", legt correspondent Bram Vermeulen uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn bijna allemaal bewindslieden die Zuma hebben durven tegenspreken over zijn koers."

Zo ook de ontslagen minister van Financiën. Gordhan kreeg woensdag een staande ovatie tijdens een bijeenkomst waarin ANC-kopstukken de president opriepen zelf ontslag te nemen. Kort daarna riep Zuma Gordhan terug van een zakenreis.

Transformatie

De president zegt dat de rigoureuze ontslagronde bedoeld is om "een radicale sociaaleconomische transformatie te bewerkstelligen", met als doel een beter leven voor armen en arbeiders. De oppositie wil al langer dat Zuma opstapt, onder meer vanwege corruptiebeschuldigingen.

De onrust betekent een nieuwe klap voor het land, dat kampt met een hoge werkloosheid. Na het terugroepen van Gordhan verloor de nationale munt bijna vijf procent in waarde.