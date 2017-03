Nederlanders zijn pessimistischer over eigen land

Nederlanders zijn positief over de economie, maar pessimistisch over de politiek. Dat is opvallend, want in 2015 en 2016 was er meer tevredenheid over de politiek.

Volgens SCP-onderzoeker Paul Dekker komt dat omdat Nederlanders alweer wennen aan de economische groei. "Vorige jaren zagen we dat veel mensen opgelucht waren dat de crisis achter de rug was. Daardoor waren veel mensen ook positiever over de politieke koers. Maar nu komen oude zorgen weer boven: zorgen over immigratie, zorg, criminaliteit en de verharding van de maatschappij."

Het Sociaal en Cultureel Planbureau peilt ieder kwartaal hoe Nederlanders denken over het land. In februari deed het SCP dit onderzoek weer.

In de steek gelaten

Veel mensen zijn ontevreden over de politiek omdat ze het idee hebben dat arme en hulpbehoevende Nederlanders in de steek worden gelaten. Ze vrezen dat Nederland straks niet meer bestaat, onder meer door de EU, maar ook door polarisatie in eigen land. Veel mensen voelen zich verraden door de politieke elite die niet luistert naar de bevolking.

Dekker: "Uit de verkiezingsuitslag werd vooral in het buitenland geconcludeerd dat Nederlanders optimistisch zijn. Daardoor zou de PVV niet de grootste partij zijn geworden. Maar dat klopt niet: we, vooral lageropgeleiden, zijn pessimistischer geworden over de politiek."

Het SCP vroeg mensen ook naar hun politieke voorkeur. 40 procent van de pessimisten stemt PVV. De optimisten zeiden op GroenLinks, D66 en het CDA te stemmen.