'OVV gaat onderzoek doen naar vuurwerk'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op grote schaal onderzoek doen naar vuurwerk. De raad zegt tegen het AD dat de veiligheid rond Oud en Nieuw "in het geding" is.

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben om het onderzoek gevraagd. De OVV gaat de veiligheid tijdens de jaarwisseling onder de loep nemen en richt zich met name op vuurwerk. De aanbevelingen die voortvloeien uit dat onderzoek moeten Oud en Nieuw veiliger maken.

Zo hopen de burgemeesters van de vier grote steden advies te krijgen over het beheersen van zwaar illegaal vuurwerk, het beleid rond vuurwerkvrije zones en de omgang met consumentenvuurwerk.

Hulpverleners

Ook willen de steden dat de OVV onderzoek doet naar geweld tegen hulpverleners. Een woordvoerder van de raad laat aan de krant weten dat de precieze onderzoeksvraag en aanpak nog niet zijn bepaald. "Daarover komt binnen enkele weken meer duidelijkheid."

Oud-voorzitter van de OVV Pieter van Vollenhoven pleitte vorig jaar voor een debat over een totaalverbod op vuurwerk. In 2012 waarschuwde hij voor een toename van illegaal vuurwerk in Nederland.

Afgelopen jaarwisseling gebeurden er bijna 500 ongelukken met vuurwerk. Volgens het Verbond van Verzekeraars was er in totaal zo'n 13 miljoen euro aan schade tijdens Oud en Nieuw.