'Aziatische chefkok welkom, maar verpleegkundigen niet'

Een nieuw kabinet moet de regels voor verpleegkundigen en verzorgenden van buiten Europa versoepelen, om snel meer personeel voor verpleeghuizen te werven. Dat vindt de brancheorganisatie voor ouderenzorg Actiz.

Verschillende verpleeghuizen denken na over het werven van personeel in het buitenland, omdat ze de openstaande vacatures in eigen land maar moeilijk vervuld krijgen. Maar daarbij lopen ze tegen regelgeving aan.

"Als we op alle terreinen alle zeilen bijzetten voor meer personeel, bijvoorbeeld voor meer stageplekken en omscholing, dan moet de overheid ons ook helpen op dit punt", zegt woordvoerder Bernadet Naber van Actiz. Zij wijst erop dat personeel met een niet-westerse achtergrond goed kan passen in verpleeghuizen met een grotere culturele diversiteit.

Herkenbaar

In woonzorgcentrum Raffy in Breda wonen ouderen met een Molukse of Indische afkomst. Momenteel wonen er ongeveer 120 mensen, maar nog eens 1205 mensen komen er voor dagbesteding. Het huis werft ook actief personeel met eenzelfde achtergrond. "Dat is herkenbaar voor onze bewoners, die vaak dementerend zijn", aldus Gert van der Pluim.

Op dit moment heeft het verpleeghuis meerdere vacatures voor verpleegkundigen openstaan, die de leiding niet vervuld krijgt. Het leek hen daarom logisch personeel in het buitenland te werven, met name in Indonesiƫ.

Gemotiveerde krachten

Maar volgens de regels moet eerst personeel worden geworven in eigen land en binnen de Europese Unie. En als dat na drie maanden niet lukt, kan er een werkvergunning voor werknemers van buiten de EU aangevraagd worden.

Van der Pluim: "We hebben in Nederland kaartenbakken en uitzendbureaus bekeken en bezocht, en vacatures geplaatst binnen de Europese Unie, waar geen geschikte kandidaten op reageerden. Tegelijkertijd hebben we meerdere geschikte en gemotiveerde krachten klaarstaan in Indonesiƫ, die we niet mogen aannemen."

Koks

Van der Pluim begrijpt niet dat er wel uitzonderingen bestaan voor Aziatische koks, en niet voor verpleegkundigen. "Het tekort aan goede krachten in onze verpleeghuizen loopt de komende jaren op. Waarom blijven ze de regels daarvoor zo star hanteren?"

In het verleden heeft het verpleeghuis ook al personeel uit Indonesiƫ gehaald, tot grote tevredenheid van de ouderen, de collega's en hemzelf. Maar ook die belanden nu in allerlei procedures om te kunnen blijven werken. "Voorlopig durven we geen nieuwe mensen meer aan te nemen. De huidige regels zijn te complex en streng."