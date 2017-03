In de Amerikaanse stad Atlanta is een deel van een snelweg ingestort door een grote brand onder een viaduct. De weg was op dat moment al afgesloten voor verkeer.

Door de hitte bezweken de pilaren waarop het wegdek lag. Op beelden bij lokale media is te zien dat onder het viaduct bouwmaterialen in brand stonden.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.