Dode na woningoverval in Arnhem

In Arnhem is een man overleden na een woningoverval. Waarschijnlijk is het de overvaller, die is aangereden.

Een bezorger kwam rond 21:30 uur naar de woning om een pizza af te leveren. Toen bleek dat de woning net met geweld was overvallen.

Schoten

Er werd op dat moment geschoten door de overvaller. De pizzabezorger sloeg op de vlucht, maar het slachtoffer van de overval stapte in het bestelbusje van de bezorger en reed ermee achter de overvaller aan.

Uiteindelijk is een persoon overleden. Vermoedelijk gaat het om de overvaller, die is aangereden door het slachtoffer van de overval. De politie kan dit niet bevestigen en doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident.

Paniek

De eigenaar van de shoarmazaak waar de bezorger werkte, zegt dat die heel erg is geschrokken: "Hij was helemaal in paniek en dacht: wat overkomt me nu? We hebben geprobeerd hem te kalmeren en gezegd dat hij gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, maar hij was flink overstuur."