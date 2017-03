Federer overleeft twee matchpoints in Miami

Ondanks hevig verzet van Tomás Berdych heeft Roger Federer zijn zegereeks in de Verenigde Staten voortgezet. Na zijn eindzege bijna twee weken geleden bij het prestigieuze toernooi van Indian Wells staat de 35-jarige Zwitser nu in de halve finales in Miami.

Berdych dwong Federer tot het uiterste, maar moest na drie sets - 6-2, 3-6, 7-6 (6) - toch buigen voor de man die sinds zijn zege begin dit jaar bij de Australian Open bezig lijkt aan een tweede jeugd. Federer toonde zich in de eerste set completer dan de Tsjech, die onvoldoende rendement uit zijn sterke opslag wist te halen. Federer kwam nauwelijks in de problemen en sloeg zelf resoluut toe.

Berdychs service rendeerde daarna wel. Hij kwam langszij, stond in de derde set met 5-2 achter, maar sleepte toch een tiebreak eruit. Daarin kreeg hij zelfs twee matchpoints, maar het was Federer die het laatste woord had.

In de halve finales speelt Federer tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev en Nick Kyrgios. De andere halve finale gaat tussen Rafael Nadal en Fabio Fognini.