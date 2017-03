Schildkliermedicijn Thyrax snel weer beschikbaar

Schildklierpatiënten kunnen binnen een paar weken weer terecht bij de apotheek voor het medicijn Thyrax Duotab.

De productie van het medicijn stopte vorig jaar toen de fabrikant een productielocatie in Oss sloot. De nieuwe fabriek in Duitsland voldeed niet aan de eisen die het College ter Bescherming van Geneesmiddelen (CBG) stelt. Nu dat is geregeld is die goedkeuring alsnog gegeven, schrijft het CBG.

Medicijnfabrikant Aspen Pharma Trading zegt dat de pillen in de dosering van 0,025 milligram, 0,1 milligram en 0,150 milligram binnen enkele weken weer beschikbaar zijn.

Kritiek

Door de productieproblemen bij Aspen Pharma moesten zo'n 350.000 mensen met een schildklierprobleem overstappen op een ander medicijn. Dit veroorzaakte een storm van kritiek. Schildklier Organisatie Nederland sprak over maatschappelijk onverantwoord gedrag.

Ook de politiek toonde zich kritisch. De SP vroeg in februari aan minister Schippers om patiënten schadeloos te stellen als zij met extra kosten te maken zouden krijgen. Schippers ging daar niet in mee maar verhoogde later wel de boete voor farmaceuten die verwijtbaar een medicijntekort veroorzaken.