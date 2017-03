Transporthelikopter maakt voorzorgslanding op vliegbasis Gilze-Rijen

Een transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht heeft een voorzorgslanding gemaakt op vliegbasis Gilze-Rijen na een melding in de cockpit. De inzittenden van het toestel bleven ongedeerd.

De helikopterpiloot kreeg een melding dat er iets aan de hand was met het toestel. Daarop zette hij het toestel aan de grond. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand, zegt Defensie. De brandweer was toen al met groot materieel uitgerukt, wat gebruikelijk is bij zo'n melding.

Volgens Defensie ging het om een Cougar-helikopter. Eerder deze maand werd ook een ander type transporthelikopter, een Chinook, aan de grond gezet op de vliegbasis in Gilze-Rijen. Bij dat toestel kwam rook uit de cockpit.