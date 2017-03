'Aan mazelen kun je doodgaan, het is niet zomaar een kinderziekte'

In Roemenië zijn sinds januari vorig jaar 3400 gevallen van mazelen gemeld. Zeventien mensen zijn eraan overleden. In Italië kwamen in januari 238 meldingen binnen, in februari zeker net zo veel, zegt de WHO. Daarmee lijkt het land al na drie maanden af te stevenen op het totaal aantal ziektemeldingen in 2016, dat waren er ongeveer 850.

Volgens de WHO is er in Europa de laatste jaren veel aan gedaan om de ziekte terug te dringen. "Daarom is het bijzonder verontrustend dat het aantal gevallen stijgt", zegt Zsuzsanna Jakab, die binnen de WHO verantwoordelijk is voor Europa.