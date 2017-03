FIFA: zestien tickets voor Europa bij WK 2026

De FIFA heeft het plan bekendgemaakt voor de verdeling van de 48 tickets voor het WK van 2026. Twee startbewijzen zullen betwist worden in een play-off, waaraan Europa als enige continent niet zal meedoen. Over het plan wordt in mei gestemd.

Europa mag in het voorstel zestien tickets verdelen, Afrika negen, Azië acht, Zuid-Amerika zes, Midden-Amerika zes en Oceanië één. Het gastland is automatisch geplaatst en dat plaatsbewijs gaat ten koste van het aantal tickets van het eigen continent.

De twee overige plaatsbewijzen worden vergeven in een play-off. Met uitzondering van Europa mag elk werelddeel daartoe een land afvaardigen. Het werelddeel dat het toernooi organiseert, mag nog een extra deelnemer afvaardigen.

Het is nog niet bekend waar het WK in 2026 zal worden georganiseerd.