GroenLinks-activiste Dekker zegt lidmaatschap op

Hetze

Van haar eigen partij had zij een openlijke veroordeling verwacht van de "hetze van rechts" die tegen haar werd gevoerd. Ook wordt ze bedreigd. Een gesprek daarover met een woordvoerder van het partijbureau heeft niets opgeleverd, zei ze tegen de NOS. Van Denk, Artikel 1 en de SP kreeg zij wel steunbetuigingen.

Dekker zit in verband met de bedreigingen al anderhalve week ondergedoken. In een brief aan het partijbestuur schrijft ze: "Onderduiken is niet leuk. Wat je in zo’n situatie nodig hebt is dat je bondgenoten solidair met je staan. Die bondgenoten stonden dat gelukkig ook, maar kwamen niet uit de leiding van mijn eigen partij voort."

Het partijbureau wil niet op het opzeggen van het lidmaatschap reageren.

500 stenen

De tweet over Wilders dateert van vorig jaar. Een vrouw deed toen een oproep om stenen naar een moskee in België te gooien. "Minstens 500 mensen, als 'ludieke actie' op het radicaal moslimgeweld van de afgelopen nachten", twitterde de vrouw.

Dekker reageerde: "Fijn type dit ook weer". En daarna: "Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een ludieke actie."

De tweet kwam deze maand via een bericht op een website onder ogen van Wilders. Hij plaatste hem op Facebook en deed aangifte tegen Dekker.