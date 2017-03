Bonden woest over eis soepeler ontslagrecht

Vakbonden FNV en CNV zijn absoluut niet van plan mee te werken aan een versoepeling van het ontslagrecht. Daarmee reageren de bonden op de oproep van verschillende werkgeversorganisaties in de industrie. Zij willen een soepeler ontslagrecht omdat er nu te veel financiële risico's zouden zijn om iemand in vaste dienst te nemen. De bonden zijn compleet verrast en noemen het een frontale aanval van de werkgevers.

"Werkgevers zetten de slopershamer in de ontslagbescherming van werknemers", zegt Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator bij de FNV. "We hebben een jaar geleden nog afspraken gemaakt met de werkgevers over het ontslagrecht. De inkt is amper droog en nu willen ze de ontslagbescherming alweer verslechteren. Dat gaan we dus niet doen."

De werkgevers in de industrie willen voor Pasen een akkoord sluiten met de vakbonden. Ze willen daarmee zorgen dat de plannen worden meegenomen in een nieuwe regeerakkoord. Als de werkgevers er met de bonden niet uitkomen, willen ze direct zaken doen met de politiek. Daarmee zouden de bonden buitenspel worden gezet.

Vergoeding

In 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd om het eenvoudiger te maken om iemand te ontslaan. Tegelijkertijd moeten werkgevers sindsdien een vergoeding betalen bij ontslag en moeten ze een dossier van een werknemer hebben opgebouwd. Dat dossier is onder meer nodig om van de rechter goedkeuring te krijgen voor een ontslag. Veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf zeggen in de problemen te komen als ze vergoedingen moeten uitbetalen. Ook hebben ze geen tijd om dossiers bij te houden.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte er vorige maand juist voor flexibele arbeidskrachten meer zekerheden te bieden. Te veel onzekerheid kan bij werknemers tot stress leiden. Ook is het voor bijvoorbeeld jongeren lastiger om een huis te kopen of een gezin te stichten.

De raad zegt dat teruggaan naar de arbeidsmarkt van vroeger niet mogelijk en niet wenselijk is, maar dat de verschillen tussen vaste en flexibele werknemers wel kunnen worden verkleind. Ook zouden er nieuwe zekerheden kunnen komen om de gevolgen van flexibilisering te compenseren.