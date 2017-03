20 graden in De Bilt, eerste warme dag een feit

De eerste warme dag valt vier dagen eerder dan vorig jaar: toen werd het op 3 april voor het eerst 20 graden in De Bilt. In 2015 was het pas op 10 april zo ver, in 2014 al op 20 maart.

Dagrecords

Volgens weerbureau Weerplaza is de temperatuur uitzonderlijk hoog voor eind maart. Sinds de metingen in 1901 begonnen, was het slechts twee keer warmer dan 20 graden in De Bilt: in 1911 en in 2014. Normaal is het nu zo'n 11 graden.

Morgen wordt het opnieuw warm en de verwachting is dat dan op heel wat plaatsen dagrecords zullen sneuvelen. Vandaag gebeurt dat waarschijnlijk maar op een paar locaties, aldus Weerplaza.

Wel kan het morgenmiddag en -avond gaan regenen. Dan verdwijnt ook de warme lucht.