Geen extra agenten vervolgd voor dood Henriquez

In de zaak Mitch Henriquez worden niet meer dan twee agenten vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. De familie van Henriquez wil dat er nog eens drie politiemensen voor de rechter komen, maar dat verzoek is afgewezen.

De Arubaan werd in juni 2015 hardhandig gearresteerd in Den Haag bij een muziekfestival. Een dag na zijn arrestatie overleed Henriquez. Bij de arrestatie waren vijf agenten betrokken, van wie er twee door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. De andere drie hebben volgens het OM geen strafbare feiten gepleegd.

Nekklem

De nabestaanden vinden dat alle vijf agenten fouten hebben gemaakt. Ze zeggen dat de agenten Henriquez als groep hebben gearresteerd en daarom ook allemaal verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Ook vinden ze dat de beschuldigingen uitgebreid moeten worden. De politiemensen hebben Mitch Henriquez in hulpeloze toestand gelaten, stelt de familie.

Het gerechtshof gaat hier niet in mee. De drie niet-vervolgde agenten hebben bijvoorbeeld niet de nekklem toegepast, waarvan de andere twee wel worden verdacht. Ook is niet bewezen dat de drie te weinig hebben gedaan om Henriquez te helpen toen hij al bewusteloos was.

Hartstilstand

De rechtszaak tegen de twee agenten begint volgende maand. Het Nederlands Forensisch Instituut concludeerde eerder dat Henriquez is overleden door verstikking, waarschijnlijk veroorzaakt door de nekklem.

De advocaten van de twee agenten hebben begin deze week een rapport naar de rechtbank gestuurd waarin een forensisch arts stelt dat Henriquez is overleden door een hartstilstand, niet door een nekklem.