Toch een officiële titel voor Ivanka Trump

Ivanka Trump krijgt toch een officiële baan in dienst van haar vader, president Donald Trump. Eerder was er kritiek op haar besluit om een belangrijke maar officieuze rol te gaan spelen in het Witte Huis.

Eerder deze maand maakte Ivanka Trump al bekend dat ze een kantoor in de West Wing zal betrekken. Ook krijgt ze toegang tot geheime documenten om haar vader beter te kunnen assisteren. De first daughter vervulde al een belangrijke representatieve rol voor de president, mede omdat first lady Melanie in New York bleef wonen met hun 11-jarige zoon.