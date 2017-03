De sport van donderdag bij de NOS

Met het interlandvoetbal achter de rug, kan de focus vanaf vandaag weer volledig op de eredivisie. En wel op de Klassieker Ajax-Feyenoord.

Zondag om 14.30 uur is de aftrap. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is zes punten in het voordeel van de Rotterdammers. Zowel op televisie als op radio blikken we vooruit op het cruciale duel. Te beginnen met de beroepszaak van Feyenoorder Tonny Vilhena.

In de loop van de ochtend wordt de uitspraak van de beroepscommissie verwacht. Er hangt Vilhena vier duels schorsing boven het hoofd voor het uitdelen van een elleboogstoot en het slaan van een tegenstander.

Met of zonder Vilhena, als Feyenoord-doelman Brad Jones voor de vijftiende keer 'de nul' houdt dit seizoen, komt de eerste titel sinds 1999 wel heel dichtbij. We blikken vooruit met hem én met de keeper van de Amsterdammers, André Onana.

Ronde van Vlaanderen

Ook kijken we alvast naar de Ronde van Vlaanderen, die zondag van start gaat in Antwerpen. Een van de grote favorieten is Peter Sagan. Wat vinden zijn collega-coureurs van hem?