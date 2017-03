In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeventien mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Tientallen mensen raakten gewond.

De dader van de aanslag liet een vrachtwagen vol explosieven ontploffen in de buurt van een controlepost. Andere voertuigen in de buurt vlogen daardoor in brand.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeÃĢist.